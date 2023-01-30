Луганск, 30 января, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Взрыв произошёл в медицинском учреждении, где сжигали личные вещи умерших военнослужащих ВСУ. Один человек погиб, ещё один получил ранения, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 30 января в своём телеграм-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко

Инцидент произошёл на части территории ДНР, подконтрольной Киеву. При сжигании вещей сдетонировал боекомплект.

Медицинский работник, прибывший с территории США, получил ранение. Технический работник медучреждения скончался, получив травмы, несовместимые с жизнью, уточнил Марочко.

Эксперт предупредил, что сведения из его источников могут отличаться от официальных данных.

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