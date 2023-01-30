Луганск, 30 января, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Украинские войска усиливают позиции у города Часов Яр, расположенного к западу от Артёмовска (до 1927 года — Бахмут). Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 30 января в своём телеграм-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости Андрей Марочко

Ссылаясь на собственные источники, он отметил, что ВСУ укрепляют старые фортификационные сооружения и возводят новые. Кроме того, у Часова Яра появляются минные заграждения, туда прибывают дополнительные силы и средства.

«В районе населённого пункта Часов Яр отмечено усиление украинских позиций», — написал Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко предположил, что иностранный наёмник координировал ракетный удар из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре.

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