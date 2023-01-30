Токио, 30 января, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Токио считает неприемлемой позицию Москвы по вопросу согласования консультаций, которые касаются рыбного промысла японских рыбаков в экономической зоне России в районе Курильских островов. Об этом 30 января заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Yoshio Tsunoda/globallookpress.com Премьер-министр Японии Хирокадзу Мацуно

«Мы настоятельно призываем российскую сторону как можно скорее отреагировать на межправительственные консультации, чтобы можно было начать промысел в кратчайшие сроки», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер Москва проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по рыбному промыслу японцев в российских территориальных водах вокруг Южных Курил.

В июне 2022 года Россия приостановила действие соглашения, которое распространяется на воды вокруг Южных Курильских островов и было заключено в 1998 году, сославшись на замораживание Японией платежей в бизнес-сотрудничестве с Сахалинской областью. Этот шаг был предпринят после того, как Япония присоединилась к санкциям США против России после начала спецоперации на Украине. Промысловые операции были возобновлены после того, как Япония всё-таки выплатила средства на развитие Сахалина.

Напомним, что Япония имеет территориальные претензия к России, требуя передачи ей российских Южных Курил.

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