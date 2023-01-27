Москва, 27 января, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Новые санкции, которые Япония ввела против России, несомненно, отразятся на двухсторонних отношениях. Об этом 27 января журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Последствия для двусторонних отношений, которые и так пребывают весьма в печальном состоянии, к сожалению, неизбежны от подобных решений», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом Песков указал, что сами эти рестрикции для России не страшны.

«Мы всё больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций, включаются элементы компенсаторики и для экономики, и для социальных аспектов. Поэтому нового ничего страшного эти решения нам не несут», ― указал пресс-секретарь российского лидера.

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Говоря о выработке ответных шагов, Песков отметил, что в этом вопросе Москва будет руководствоваться, прежде всего, собственными интересами.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января правительство Японии расширило персональные санкции в отношении 22 физических лиц и трёх российских организаций, имеющих непосредственное отношение «к дестабилизации ситуации на Украине» и причастных к «аннексии Крыма и Севастополя». Их активы будут заморожены.

В санкционный список попали: детский омбудсмен Мария Львова-Белова, замминистра обороны Михаил Мизинцев, философ Александр Дугин, вице-премьеры Александр Белоусов и Дмитрий Чернышенко, министр юстиции Константин Чуйченко, член Общественной палаты Александр Малькевич, глава ЦИК Элла Памфилова, родственники политика и предпринимателя Сулеймана Керимова.

Кроме того, санкции введены в отношении корпорации «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» и ПАО «Камаз».