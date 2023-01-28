Вашингтон, 28 января, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией, и его приоритетом является перевооружение. Об этом в интервью португальскому телеканалу RTP заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Lukas Balandis/www. imago-images.de/Global Look Press Роб Бауэр

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Он утверждает, что гражданское промышленное производство стран альянса должно быть переориентировано на военную сферу. При этом адмирал также отметил, что НАТО утратило монополию на военную инициативу.

«Стратегические цели России выходят за пределы Украины», ― утверждает глава военного комитета.

Ранее по теме: Шольц: НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала на то, что в настоящее время Североатлантический альянс полностью втянут в противостояние с Россией, которое идёт по нарастающей.