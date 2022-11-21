Уфа, , 11:47 — REGNUM Программы по поддержке перерабатывающей и легкой промышленности поручил учесть ко второму чтению в бюджете Башкирии глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил 21 ноября на совещании правительства региона в центре управления Башкирией.

Мясо Иван Шилов © ИА REGNUM

Хабиров отметил, что его волнует развитие перерабатывающей отрасли в Башкирии.

«Нам нужно взвесить очень ответственно бюджет. И программы, которые направлены на развитие переработки, на развитие легкой промышленности, там целый ряд я еще давал поручений, мы их должны, конечно, сохранить», — заявил глава региона.

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