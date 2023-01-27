Москва, 27 января, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Западные страны и Киев готовы сделать всё для нанесения максимального ущерба России, и речь уже давно не идёт об обороне Украины. Об этом 27 января заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Как отметила российский дипломат, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов использовать оружие НАТО для ударов по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и другим городам в России, что, по её мнению, говорит о том, что страны Запада хотят повысить ставки в конфликте на территории Украины и это приведёт к его затягиванию и росту числа жертв

«Ни о какой обороне Украины речь давно не идёт, Киев и его натовские кураторы готовы на все, чтобы нанести максимальный ущерб нашей стране», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящее время Североатлантический альянс (НАТО) полностью втянут в противостояние с Россией, которое идёт по нарастающей.