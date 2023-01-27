Москва, 27 января, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Происходящие в настоящее время на территории Украины преступления неонацистов против мирных граждан — этнические чистки и карательные акции — свидетельствуют о том, что уроки истории забыты. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина к организаторам и участникам мероприятий к Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной армией узников концлагеря «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим), обнародованной 27 января пресс-службой Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Как отметил глава российского государства, забвение исторических уроков оборачивается повторением страшных трагедий.

«Свидетельство тому — те преступления против мирных граждан, этнические чистки, карательные акции, которые организуют на Украине неонацисты. Именно с этим злом мужественно, плечом к плечу сражаются сейчас наши воины», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки пересмотра вклада России в победу над нацизмом являются оправданием преступлений последнего, которое может привести к возрождению этой смертоносной идеологии.