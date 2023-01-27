Москва, 27 января, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Попытки пересмотра вклада России в победу над нацизмом являются оправданием преступлений последнего, которое может привести к возрождению этой смертоносной идеологии. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина к организаторам и участникам мероприятий к Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной армией узников концлагеря «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим), обнародованной 27 января пресс-службой Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

«Мы должны чётко понимать, что любые попытки пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу фактически означает оправдание преступлений нацизма, открывает путь для возрождения его смертоносной идеологии», — указал глава российского государства.

Также Путин подчеркнул, что забвение исторических уроков оборачивается повторением страшных трагедий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что бессмертный подвиг защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны является нетленным примером мужества и самопожертвования советского народа.