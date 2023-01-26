Москва, 26 января, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Законопроект о ежемесячном материальном обеспечении граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ, проживающих на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума.

Инициатива дает право выбора на установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам Российской Федерации, постоянно проживавшим на 30 сентября 2022 г. на территории четырех новых регионов в период с 11 мая 2014 г. по 29 сентября 2022 г., на территории Херсонской области, Запорожской области в период с 24 февраля по 29 сентября 2022 г. и выехавших из указанных территорий в Российскую Федерацию, и являвшимся по состоянию на указанную дату членами национальных академий наук Украины.

Интеграция в российское правовое поле данной нормы для вышеупомянутой категории граждан Российской Федерации предлагается с 1 марта 2023 г.

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