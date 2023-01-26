Москва, 26 января, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Законопроект об интеграции системы здравоохранения, медицинского страхования и оборота лекарств ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российскую систему правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Принятие законопроекта позволит обеспечить последовательную интеграцию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в правовое поле Российской Федерации, минимизировать убытки медицинских организаций, субъектов обращения лекарственных средств и медицинских изделий, а также обеспечить защиту прав граждан на оказание медицинской помощи, лекарственное обеспечение и обеспечение медицинскими изделиями, отмечают в правительстве.

Изменения касаются осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, обращения медицинских изделий и лекарственных средств, в том числе госрегулирования цен на медпрепараты и изделия, финансового обеспечения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и так далее.

В течение переходного периода по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области могут быть установлены особенности организации и оказания медицинской помощи.

Особенности организации оказания медицинской помощи на территориях с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, утвержденный правительством РФ могут быть установлены нормативными правовыми актами новых регионов по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере медикосанитарного обеспечения работников отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда, следует из законопроекта.