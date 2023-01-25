Москва, 25 января, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Страны Европы вернут себе утраченный суверенитет. Это произойдёт рано или поздно. Такое мнение 25 января на встрече со студентами высказал президент России Владимир Путин.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

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«Конечно, время придёт, действительно, сомнений нет. Так или иначе суверенитет будет возвращён Европе», ― уверен глава государства.

Однако, по его словам, судя по всему, для этого нужно ещё какое-то время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что Североатлантический альянс во главе с США стремится ослабить Евросоюз и использовать его ресурсы для продления собственного существования. По его мнению, ЕС ещё может избежать того, чтобы оказаться в роли «домашнего зверька» Вашингтона.

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В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин не видит перспектив развития Евросоюза. Он отметил, что страны ЕС попали под влияние США и потеряли свою субъектность и суверенитет, они уже не способные проводить независимую политику в интересах собственных граждан.