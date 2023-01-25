Москва, 25 января, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Вопрос о возможности переноса на последнюю субботу июня празднования Дня молодежи пообещал обсудить с главой Минобрнауки Валерием Фальковым президент РФ Владимир Путин. Об этом российский лидер заявил 25 января в ходе общения со студентами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Так можно сделать, безусловно. Я переговорю с министром науки и образования», — сказал он в ответ на просьбу студентов рассмотреть возможность перенести празднование Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня, чтобы в этот день не нужно было сдавать сессию или работать.

При этом Путин уточнил, что, по его мнению, само Минобрнауки также поддержит такое предложение и отметил, что имеется традиция отмечать профессиональные праздники в выходные дни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин заявил, что целями спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине являются защита людей и самой России от угроз, попытки создать которые наблюдаются на прилегающих исторических российских территориях.