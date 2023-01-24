На севере Москвы автомобиль сбил велосипедиста
На севере Москвы произошла авария с участием велосипедиста
Москва, 24 января, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Легковой автомобиль совершил наезд на велосипедиста на севере Москве, 24 января сообщили в пресс-службе департамента транспорта российской столицы.
Дарья Драй ИА REGNUM
Велосипедист в снегопад
Авария произошла в районе дома по адресу: Полярная улица, 19. Автомобильное движение на месте ДТП оказалось затруднено.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло опрокидывание автобуса, в котором ехали 16 пассажиров.