Санкт-Петербург, 24 января, 2023, 16:13 — ИА Регнум. На трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области 24 января опрокинулся автобус, в котором ехали 16 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Пожарные помогали выбираться из перевернувшегося автобуса, а также до прибытия медицинского персонала оказывали первую помощь пострадавшим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение об аварии на дороге спасатели получили через службу 112. На место выезжали сотрудники 57-й пожарно-спасательной части.

Данные о количестве пострадавших и тяжести травм не сообщаются.