Москва, 24 января, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Обеспечение технологического суверенитета России и развитие отечественной электронной промышленности являются на сегодня актуальной задачей. Об этом 24 января было заявлено на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, на котором обсуждались перспективы развития микроэлектроники.

Иван Шилов ИА REGNUM Микроэлектроника

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Отмечено, что этот вопрос неоднократно рассматривался на совещаниях у президента России. Кроме того, по поручению главы государства правительство инициировало разработку новых федеральных проектов, направленных на развитие электронной промышленности.

Также участники совещания ― глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, представители научного сообщества и отрасли микроэлектроники ― указали на необходимость уже в ближайшей перспективе наладить выпуск необходимого отечественного современного оборудования, что «позволит исключить зависимость от иностранных поставщиков в части сервисного обслуживания, клиентской поддержки и поставок запчастей».

«Для решения этой задачи планируется задействовать инфраструктуру ведущих научных центров страны. Финансовые ресурсы будут привлекаться по линии государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»», ― указал председатель правительства.

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Он также добавил, что в 2023 году выделение средств должно быть обеспечено. Ответственным за проработку деталей назначен Минпромторг.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года Зеленоградский нанотехнологический центр, который является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», начал выпускать импортозамещающую микроэлектронику для промышленной автоматики, робототехники и других высокотехнологичных отраслей.