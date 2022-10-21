Москва, , 11:57 — REGNUM Зеленоградский нанотехнологический центр (АО ЗНТЦ), который является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», начал выпускать импортозамещающую микроэлектронику для промышленной автоматики, робототехники и других высокотехнологичных отраслей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Печать микросхем в инжиниринговом центре при Федеральном научном центре «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» в Нальчике Александр Погожев © ИА REGNUM

«Предприятие начинает мелкосерийное производство интегральных микросхем, предназначенных для контроля угла поворота в системах управления различных объектов, в том числе промышленных устройств и бытовой техники. Также разработка будет использоваться в робототехнике. Кроме того, она может применяться в автомобильной отрасли, в системах электронного управления двигателем, для корректировки положения фар и угла наклона кресел», — рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Отмечается, что одной из ключевых задач резидента является создание технологий и запуск мелкосерийного производства конкурентоспособной импортозамещающей микроэлектронной продукции.

Напомним, предприятия, обладающие статусом резидента ОЭЗ «Технополис «Москва», имеют освобождение от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, также ставка налога на прибыль для них снижена до 2%. Помимо этого, с ввозимых ими товаров не взымаются таможенные сборы.