Брюссель, 24 января, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Военной техники на украинских атомных электростанциях нет. К такому выводу по результатам соответствующей проверки пришли инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом 24 января в ходе выступления в Европарламенте заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

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Он сообщил, что проверку наличия военной техники на АЭС команда агентства провела в «сотрудничестве с украинским менеджментом».

«Конечно, результат этих проверок был негативным, и мы собираемся сделать отчёт», ― отметил Гросси.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ используют атомные электростанции для складирования предоставляемых Западом боеприпасов. По его словам, в основном это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для киевских боевиков ракет к реактивным системам залпового огня M142 HIMARS и западным системам противовоздушной обороны.

Напомним, в ноябре прошлого года находящиеся на Запорожской атомной электростанции эксперты МАГАТЭ не выявили непосредственной угрозы ядерной безопасности, несмотря на то, что ЗАЭС получила многочисленные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ.