Эксперты МАГАТЭ оценили степень ущерба, нанесённого обстрелом Запорожской АЭС

Энергодар, Запорожская область, , 22:45 — REGNUM Хотя Запорожская АЭС получила многочисленные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ, зафиксированных в минувшие выходные, непосредственной угрозы ядерной безопасности нет, считают находящиеся на станции эксперты МАГАТЭ.

Запорожская АЭС после обстрелов ВСУ (сс) IAEA

Заявление на эту тему 21 ноября опубликовано на сайте МАГАТЭ. В документе сказано, что, по оценкам экспертов, «несмотря на серьёзность обстрела, ключевое оборудование осталось неповреждённым», так что нельзя говорить о «непосредственных угрозах ядерной безопасности».

Уточняется, что повреждения получили резервуары для конденсата: такие, что из них произошла нерадиоактивная утечка. Сейчас в режиме холодной (безопасной) остановки на ЗАЭС находятся четыре ядерных реактора, а в режиме горячей остановки — ещё два.

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