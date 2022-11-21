Энергодар, Запорожская область, 21 ноября 2022, 22:45 — REGNUM Хотя Запорожская АЭС получила многочисленные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ, зафиксированных в минувшие выходные, непосредственной угрозы ядерной безопасности нет, считают находящиеся на станции эксперты МАГАТЭ.

Запорожская АЭС после обстрелов ВСУ
Запорожская АЭС после обстрелов ВСУ
(сс) IAEA

Заявление на эту тему 21 ноября опубликовано на сайте МАГАТЭ. В документе сказано, что, по оценкам экспертов, «несмотря на серьёзность обстрела, ключевое оборудование осталось неповреждённым», так что нельзя говорить о «непосредственных угрозах ядерной безопасности».

Уточняется, что повреждения получили резервуары для конденсата: такие, что из них произошла нерадиоактивная утечка. Сейчас в режиме холодной (безопасной) остановки на ЗАЭС находятся четыре ядерных реактора, а в режиме горячей остановки — ещё два.

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