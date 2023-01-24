В Финляндии сообщили, что в интересах всех вступить в НАТО вместе с Швецией
Хельсинки, 24 января, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Министр обороны Финляндии Микко Савола выразил своё мнение о вступлении страны в НАТО, отметив, что в интересах и Финляндии, и Швеции, и НАТО завершить этот процесс вместе. Об этом глава финского Минобороны написал в Twitter.
Иван Шилов ИА REGNUM
Финляндия и НАТО
«Сейчас важно сохранять холодную голову», — написал Микко Савола.
По его словам, заявка на членство в НАТО была подана вместе со Швецией и в интересах всех сторон завершить процесс вступления в НАТО вместе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто пересмотрел свою позицию по вступлению в НАТО без Швеции.
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