Хельсинки, 24 января, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Министр обороны Финляндии Микко Савола выразил своё мнение о вступлении страны в НАТО, отметив, что в интересах и Финляндии, и Швеции, и НАТО завершить этот процесс вместе. Об этом глава финского Минобороны написал в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

«Сейчас важно сохранять холодную голову», — написал Микко Савола.

По его словам, заявка на членство в НАТО была подана вместе со Швецией и в интересах всех сторон завершить процесс вступления в НАТО вместе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто пересмотрел свою позицию по вступлению в НАТО без Швеции.

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