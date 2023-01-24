Хельсинки, 24 января, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто пересмотрел свою позицию по возможному вступлению в НАТО без Швеции. Об этом финский министр сообщил 24 января после переговоров со шведским коллегой.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Пекка Хаависто

По словам Пекка Хаависто, состоялся обмен идеями со Швецией. Стороны согласились придерживаться общей линии в вопросе вступления в НАТО.

«Плана «Б» нет, такой путь не рассматривается», — уточнил глава МИД Финляндии после заявления о том, что страна может рассмотреть варианты вступления в Североатлантический альянс без Швеции.

В подтверждение своей позиции Пекка Хаависто сказал, что провокации, которые произошли в Швеции, стали ударом по безопасности и Финляндии тоже.

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