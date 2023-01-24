Хельсинки, 24 января, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Финляндия может рассмотреть возможность продолжить процедуру вступления в Североатлантический альянс без Швеции, передает Yle.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Пекка Хаависто

По словам главы МИД Финляндии, необходимо оценивать ситуацию, понимать, есть ли что-то, что в долгосрочной перспективе помешало бы прогрессу Швеции во вступлении в НАТО.

«Пока рано об этом говорить», — сказал Пекка Хаависто, отвечая на вопрос, есть ли смысл для Финляндии двигаться в сторону одобрения заявки на вступление в НАТО без Швеции.

В мае 2022 года Финляндия и Швеция подали совместную заявку на вступление в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что в паузе нуждаются переговоры Финляндии и Швеции с Турцией по членству в НАТО.