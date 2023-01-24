Донецк, 24 января, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации продвигаются на угледарском направлении. Об этом в эфире «Соловьёв Live» 24 января сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Александр Гальперин/Александр Гальперин Военнослужащий РФ в зоне СВО

Читайте также: Пушилин: Угледар будет совсем скоро освобождён

Он отметил, что успехи есть в районе населённого пункта Великая Новосёловка. При этом, по его словам, за последние дни на этом участке фронта российские подразделения «рывков не делали».

«На угледарском направлении есть успехи в районе Великой Новоселовки. Что касается самого Угледара и Павловки, этого участка, идут постоянные артдуэли, позиционная борьба», ― указал Пушилин.

Он также рассказал о продвижении российских подразделений на авдеевском направлении. Здесь, подчеркнул врио главы ДНР, обстановка сложная.

Читайте также: В Минобороны России сообщили о продвижении штурмовиков к Угледару

«Это, наверное, чуть ли не одно из самых сложных направлений именно в данный период времени. Но у ребят боевой настрой, и есть определённые перспективы, чтобы перерезать пути снабжения противника», ― добавил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что угледарское направление является одним из важных и противник пытается совершать на нём постоянные попытки контратак в направлении населённого пункта Павловка. Он добавил, что после освобождения Угледара появится возможность выхода на оккупированные боевиками ВСУ города Краматорск и Славянск в ДНР.