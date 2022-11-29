Пушилин заявил о скором освобождении Угледара в ДНР

Донецк, , 11:08 — REGNUM Город Угледар в Донецкой Народной Республике (ДНР) будет освобождён в течение скорого времени. Об этом 29 ноября заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал Пушилин, угледарское направление является одним из важных, и враг пытается совершать на нём постоянные попытки контратак в направлении населённого пункта Павловка.

«Для противника это была болезненная потеря населённого пункта, позиций. Но у нас абсолютно чёткое понимание необходимости выполнения задач. Угледар тоже будет совсем скоро освобождён», — сказал он.

При этом врио главы ДНР отметил, что после освобождения Углеара появится возможность выхода на оккупированные боевиками ВСУ города Краматорск и Славянск в ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что делегация из Киева прибыла в Израиль для переговоров на уровне военных ведомств.