Брюссель, 23 января, 2023, 19:20 — ИА Регнум. В третьем триместре 2022 года общий дефицит государственных бюджетов стран Евросоюза по сравнению со вторым кварталом 2022 года существенно вырос. Об этом 23 января сообщили в статистическом бюро ЕС Евростат.

Алексей Сухоруков/РИА Новости Евро

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«В третьем квартале 2022 года отношение дефицита государственного бюджета с учётом сезонности к ВВП составило 3,3% в еврозоне и 3,2% в ЕС», ― цитирует РИА Новости сообщение Евростата.

При этом отмечается, что во втором триместре показатели находились на уровне 2% ВВП и 1,8% ВВП соответственно.

Общий объём госрасходов с учётом сезонных колебаний вырос в еврозоне примерно на 58 млрд евро по сравнению с предыдущим кварталом, при этом общие доходы увеличились примерно на 15 млрд евро. Что касается всего ЕС, то этот рост составил 67 млрд и 11 млрд евро соответственно.

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В статистическом бюро в качестве основной причины роста дефицита назвали «значительное увеличение общих расходов», включая меры по смягчению влияния высоких цен на энергоносители.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году в Германии дефицит государственного бюджета составит 4,5% ВВП. Как указали в министерстве финансов ФРГ, это более чем в два раза больше, чем ранее планировалось. Отмечается, что причиной увеличения дефицита государственного бюджета ФРГ являются меры поддержки экономики и населения, которые были приняты руководством страны для сдерживания роста цен на электроэнергию и газ.