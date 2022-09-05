Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Международный валютный фонд призвал Европейский союз пересмотреть свою бюджетно-налоговую систему в условиях высокой задолженности и растущих процентных ставок, заявив, что реформы имеют решающее значение для предотвращения долговых кризисов, которые «могут поставить под угрозу сам ЕС», как сообщает об этом агентство Bloomberg.

«В условиях чрезвычайной экономической неопределенности и предстоящих бюджетных проблем реформа фискальной системы ЕС не может ждать», — такое заявление сделали 5 сентября в блоге директор департамента фискальных вопросов МВФ Витор Гашпар вместе с его коллегой из европейского департамента Альфредом Каммером и руководителем департамента стратегии Джейлой Пазарбасиоглу.

Среди трех ключевых рекомендаций МВФ — создание так называемого фискального потенциала ЕС, который будет финансироваться за счет эмиссии общих долговых обязательств, что поможет членам еврозоны лучше справляться с экономическими спадами.

Евросоюзу предлагается создать новый фонд в рамках более широкого пересмотра Пакта стабильности и роста — основы бюджетно-налоговой политики ЕС, которую министры финансов стран союза будут обсуждать через несколько дней.

Пакт требует от 27 стран-членов ЕС стремиться к дефициту бюджета ниже 3% от ВВП и национальному долгу ниже 60% — эти цели остаются в силе и в предложении МВФ.

На данные момент лишь немногие члены ЕС соответствуют этим критериям. ЕС приостановил действие правил в 2020 году и затем продлил приостановку до конца 2023 года.

Это означает, что существует «окно возможностей» для проведения реформ, которое «нельзя упустить», пишут директора департаментов МВФ.

В ближайшие недели Европейская комиссия должна выдвинуть свои собственные идеи по реформированию бюджетной системы. Правительства стран-членов расходятся во мнениях относительно того, насколько далеко идущими должны быть эти меры: одни выступают за стимулирование инвестиционных потребностей, а другие ставят во главу угла бюджетную стабильность.

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