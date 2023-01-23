Лондон, 23 января, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Воюющий на стороне киевского режима наёмник из Великобритании Кристофер Перриман, имеющий за плечами 16 лет службы в британских войсках, назвал «невероятно хорошими» артиллерийские удары Вооружённых сил (ВС) РФ. Его слова 23 января приводит издание Express.

Цитата из видео. Министерство обороны России Артиллерия ВС России

Отмечается, что 38-летний британский наёмник, который воюет за террористический режим Киева в подразделении в Херсонской области в качестве снайпера, хочет, чтобы страны Запада поставили ВСУ больше тяжелого оружия и экипировки, так как ВС России «невероятно хорошо» проводят атаки с применением артиллерии.

«Нет ничего хуже, чем слышать огонь артиллерии, а потом сидеть и слушать свист снаряда, чтобы узнать, насколько близко к вашей позиции он упадёт», — пояснил Перриман.

Также он указал на то, что такие обстрелы производят на боевиков ВСУ эффект, и добавил, что последним в связи с этим необходимо больше средств ПВО и стрелковое оружие более высокого качества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ночь на 23 января артиллерией Вооружённых сил (ВС) РФ был нанесён удар по складу боеприпасов боевиков преступного киевского режима в районе пригорода Херсона — Чернобаевки, в ходе которого были уничтожены все находившиеся там военные ВСУ.