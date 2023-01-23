Херсон, 23 января, 2023, 13:43 — ИА Регнум. В ночь на 23 января артиллерией Вооружённых сил (ВС) РФ был нанесён удар по складу боеприпасов боевиков преступного киевского режима в районе пригорода Херсона — Чернобаевки, в ходе которого были уничтожены все находившиеся там военные ВСУ. Об этом 23 января рассказал представитель экстренных служб Херсонской области со ссылкой на источник в Херсоне.

Цитата из видео. Министерство обороны России Артиллерия ВС России

«По информации, полученной от источника в Херсоне, сегодня ночью был нанесён артиллерийский удар в районе н. п. Чернобаевка по складу с боеприпасами одной из бригад ВСУ на правом берегу реки Днепр», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник уточнил, что в результате удара произошла детонация боезапасов и все находившиеся на складе боеприпасы были уничтожены.

При этом он указал, что в это число входили реактивные снаряды для реактивных систем залпового огня «Град», снаряды для гаубиц «Мста-Б» и Д-30, боеприпасы для миномёта калибра 120 мм и снаряды для гаубиц M777 натовского калибра 155 мм.

«Подразделение ВСУ понесло потери: восемь военных ВСУ ликвидированы, 12 получили ранения, и две единицы техники выведены из строя», — добавил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале, что 23 января российская система ПВО сбила ракету.