Брюссель, 23 января, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что лидеры стран Евросоюза могут «придать новый импульс» вопросу о том, чтобы направить замороженные Западом активы России для поддержки режима Киева. Он заявил об этом 23 января в интервью газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

По словам главы Евросовета, в данный момент есть «серьёзная политическая заинтересованность в том, чтобы добиться прогресса и решить этот вопрос».

При этом Мишель добавил, что, по его утверждению, это должно быть сделано якобы «в соответствии с правовыми принципами».

Также глава Европейского совета отметил, что такие меры, как он считает, должен принимать не только Евросоюз, но и как минимум другие страны «Группы семи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что с каждым разом новые санкции против России принимать становится всё сложнее.