Брюссель, 23 января, 2023, 10:58 — ИА Регнум. С каждым новым разом очередные санкции против России принимать становится всё сложнее. Об этом 23 января заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью испанской газете El Mundo.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

«Я также могу сказать, что на Украине от нас ждут, что мы сохраним давление на Кремль с новыми санкционными пакетами, даже понимая, что каждый из них — сложнее предыдущего», — сказал он.

При этом глава Евросовета отметил, что у Евросоюза, по его утверждению, ещё есть в запасе новые антироссийские санкции, однако все последующие шаги такого рода будут сложными.

Также Мишель указал, что глава киевского режима Владимир Зеленский «очень настаивает» на том, что необходимо посетить все страны, от Африки до Латинской Америки, «чтобы рассказать, что происходит» на Украине.

«Вот почему они решили открыть 10 новых посольств на Африканском континенте, это правильный выбор, и мы собираемся им помочь», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января российский бизнесмен Владимир Потанин заявил, что Россия ещё в 1917 году получила «прививку» от конфискации активов.