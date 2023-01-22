Вашингтон, 23 января, 2023, 02:14 — ИА Регнум. В США и странах Европы заподозрили главное разведывательное управление РФ в управлении отправкой взрывных устройств по Испании. К такому выводу власти стран пришли на основании данных о связях подозреваемого в организации такой рассылки «Русского имперского движения» с офицерами военной разведки РФ, сообщило американское издание The New York Times.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM The New York Times

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«Важные члены группы были в Испании, и полиция отследила их отношения с право-радикальными испанскими организациями», — говорится в статье.

В России эти обвинения ранее опровергали, однако американские спецслужбы продолжают настаивать на том, что действиями «пособников группы боевиков — сторонников превосходства белой расы» управляли офицеры российской разведки. В США настаивают, что таким образом из РФ посылали сигнал о готовности проводить в Европе «больше террористических активностей» в связи с поддержкой Украины странами ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, всего было отправлено шесть таких писем, одно из них должен был получить премьер-министр Испании Перо Санчос, другое — посольство Украины в Мадриде.