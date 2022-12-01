Посольство России в Испании прокомментировало попытку теракта в посольстве Украины

Мадрид, , 16:00 — REGNUM Любые угрозы или попытки совершить теракты, в том числе на территории иностранных представительств, заслуживают осуждения и пресечения. Посольство России в Испании осудило их, вне зависимости от того, где бы они не были совершены. Об этом заявили в российской дипмиссии в Мадриде.

Взрыв Pixabay.com

«В связи с появляющейся в СМИ информацией о пакетах со взрывчаткой, направленных в посольство Украины в Испании и некоторые испанские официальные учреждения, заявляем следующее: осуждаем любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств», — говорится в сообщении российского посольства в Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 ноября, посол Украины в Испании Сергей Погорельцев заявил, что на территории украинского посольства в Мадриде взорвалось почтовое отправление, ранее говорилось о пакете, позже — о посылке.

Трагедии удалось избежать, по словам посла, только благодаря оперативной работе сотрудников дипмиссии. Ряд СМИ сообщил о том, что получил травмы в ходе инцидента один из представителей посольства.

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