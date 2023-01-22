Вашингтон, 22 января, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Большинство граждан США, принявших участие в соцопросе, осудили действия бывшего и действующего президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена, которые хранили секретные документы в неположенных местах. На это указывают итоги соцопроса, проведенного ABC News/Ipsos.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

По информации ABC News/Ipsos, опрос показал, что подавляющее число респондентов считают, что и Дональд Трамп (77%) и Джо Байден (64%) действовали ненадлежащим образом в обращении с секретными документами.

Отмечается, что американская общественность в целом не одобряет то, как республиканцы и демократы выполняют свою работу в Конгрессе.

Уточняется, что данный опрос ABC News/Ipsos проводило с 20 по 21 января текущего года, в нем приняли участие 532 взрослых в возрасте 18 лет и старше.

Как передавало ИА REGNUM, экс-президент США Дональд Трамп призвал сотрудников ФБР провести обыск собственности Джо Байдена в связи с обнаружением секретных документов времен вице-президентства политика.

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