Вашингтон, 29 декабря, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Утверждение, что Федеральное бюро расследований (ФБР), занимающееся делом о пропаже ноутбука Хантера Байдена, сына действующего президента США Джозефа Байдена, скрыло неудобную информацию перед выборами 2020 года, сделал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом политик написал 28 декабря на своей странице в соцсети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Трамп утверждает, что ФБР, расследующее дело о пропаже ноутбука с компроматом на Хантера Байдена, якобы направило множество запросов «цензурного характера» для сохранения конфиденциальности компрометирующих сына Байдена сведений. По словам Трампа, ФБР начало следить за тем, чтобы сын Байдена не прославился с плохой стороны, непосредственно перед президентскими выборами 2020 года.

Экс-глава Белого дома отмечает, что подобную ситуацию можно охарактеризовать только как «возмутительный позор», за которым стоят те же люди, которые обвиняли самого Трампа в причастности к махинациям на президентских выборах, а также к штурму Капитолия в январе 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предстоящей публикации налоговых деклараций экс-президента США Трампа за несколько лет.