Донецк, 22 января, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли город Иловайск в ДНР из тактического ракетного комплекса «Точка У». Об этом 22 января сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press Ракетный комплекс «Точка У»

По ее информации, в 02:00 [мск] был зафиксирован обстрел со стороны киевских боевиков по направлению город Иловайска.

Уточняется, что ВСУ выпустили одну ракету из тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Как передавало ИА REGNUM, боевики киевского режима обстреляли также Белгородский район. В результате получила повреждения птицефабрика.

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