Москва, , 16:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России единых образовательных программ, так называемого золотого стандарта знаний и государственного заказа на учебники.

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Согласно закону, с 2023 года в России вводятся единые федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования. ФООП будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения.

При этом школы сохраняют право разработки собственных образовательных программ, но содержание и планируемые результаты должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Устанавливается, что обязательными для применения станут федеральные рабочие программы учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» при реализации образовательной программы начального общего образования и «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования, а также федеральная рабочая программа воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, закон также вводит новый порядок разработки учебников — государственный заказ на разработку учебников (в комплекте с учебными пособиями) будет осуществлять Минпросвещения России. Согласно изменениям, министерство будет утверждать авторский коллектив учебников. Исключительные права на учебники будут принадлежать Российской Федерации.

Закон о введении в России единых образовательных программ повысит доступность качественного образования, отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

С принятие закона задания для ОГЭ и ЕГЭ должны будут базироваться на этих программах: что дети проходили, то и сдают на экзамене, это минимизирует необходимость привлечения репетиторов, отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

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