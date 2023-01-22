Берн, 22 января, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Читатели швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung раскритиковали в социальной сети Twitter заявление супруги главы киевского режима Елены Зеленской о внешнем виде её мужа. Соответствующую подборку подготовили РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В интервью изданию она сказала, что Зеленский носит футболку зеленого цвета вынужденно, поскольку после начала специальной военной операции на территории Украины «он был не в состоянии надеть другое».

Один из читателей предложил Елене устроить новую фотосессию в американском журнале о моде Vogue. Другой поинтересовался её мнением о русскоязычных украинцах и погибших до 2022 года детей в Донбассе.

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«Было бы лучше выступать за соблюдение Минских соглашений, а не убивать людей в Донбассе», — заявил ещё один пользователей социальной сети.

«Пусть лучше дипломаты найдут решение, как завершить конфликт без влияния на переговоры со стороны США», — подытожили читатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в США сенатор-республиканец Марджори Тейлор Грин раскритиковала высказывания своего однопартийца Линдси Грэма, который призвал срочно отправить Киеву американские танки Abrams.

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