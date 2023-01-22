Вашингтон, 22 января, 2023, 10:34 — ИА Регнум. В США сенатор-республиканец Марджори Тейлор Грин раскритиковала высказывания своего однопартийца Линдси Грэма, который призвал срочно отправить Киеву американские танки Abrams. Соответствующий пост она опубликована на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Почему мы не отправляем танки к нашей южной границе, где страна подвергается вторжению каждый день, а американцев убивают в рекордных количествах фентанилом», — написала она, напомнив, что Сенат США служит не президенту Украины Владимиру Зеленскому, а американскому народу, который оплачивает танки и платит налоги, которые идут в том числе и на зарплату чиновников США.

Ранее в США сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал американскую администрацию немедленно передать американские танки Abrams Киеву, поскольку, по его мнению, это сможет «открыть шлюзы», подтолкнуть Германию к поставке на Украину немецких танков Leopard.

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Согласно данным Минобороны России, в годы Великой Отечественной войны Красной армией Советского Союза были разгромлены и пленены 607 дивизий противника.

Как передавало ИА REGNUM, по словам бывшего подполковника Армии США Дэниела Дэвиса, поддержка киевского режима может повлечет за собой серьезные последствия, которые существенно ударят по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

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