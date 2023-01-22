Москва, 22 января, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Около 13 стран претендуют на вступление в БРИКС, в половине случаев уже поданы официальные заявки. Об этом заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.

Валерий Шарифулин/ТАСС Флаги стран — участниц БРИКС

Он отметил, что шесть стран подали официальные заявки на присоединение к организации, остальные страны — «выразили интерес».

«Я лично ожидаю, что приоритет будет на стороне тех, кто уже подал заявку», — сказал РИА Новости посол Макетука.

В числе претендентов — два государства Африки, это Алжир и Египет, а также Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Все страны, входящие в БРИКС, приветствуют расширение организации, но для принятия новых членов нужно определить, какие критерии при этом применяются. Расширение БРИКС будет одним из приоритетов для ЮАР в период председательства, добавил он.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Организация не расширялась с 2010 года.

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