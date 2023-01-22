Вашингтон, 22 января, 2023, 03:27 — ИА Регнум. США, поставляя Украине ЗРК Patriot, совершают ошибку, за которую придётся дорого заплатить. Об этом в статье Military.com написал офицер армии США Джефф Ламер.

ЗРК Patriot

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Американский военнослужащий уверен, что Украина не сможет пользоваться сложным и высокотехнологичным зенитно-ракетным комплексом. Он подчеркнул, что на обучение солдат в США уходят месяцы.

«И настойчивость со стороны Вашингтона, несмотря на эту реальность, ошибочна, за это придется дорого заплатить», — написал Ламер.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны США приняло решение оставить 4 тыс. американских солдат в Румынии ещё на девять месяцев.