Вашингтон, 22 января, 2023, 02:59 — ИА Регнум. Минобороны США приняли решение оставить 4 тыс. американских солдат в Румынии ещё на девять месяцев. Об этом пишет The New York Times.

Www.defense.gov Солдаты на военных учениях в Румынии

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Отмечается, что два месяца будет длиться ротация личного состава американской бригады — часть военнослужащих отправится за Атлантику, часть — останется.

Американские войска в Румынии на авиабазе «Михаил Когэлничану», менее чем в 100 км от украинской границы, проводят учения.

В подкрепление к американским силам в Румынии будут направлены штабные офицеры и генерал-майор из 10-й горнопехотной дивизии американской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Румынию из Германии 17 января прибыли три самолета дальнего обнаружения AWACS, чтобы наблюдать за действиями на восточном фланге.