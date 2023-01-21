Москва, 21 января, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Магазины одежды Zara в России весной могут открыться под новой вывеской Maag. Об этом сообщает «Коммерсант».

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в магазин Zara

По информации издания, новый владелец российской части бизнеса испанской группы Inditex — Daher Group весной 2023 года может открыть первые магазины под своими брендами. Одним из первых может стать магазин в московском торговом центре «Авиапарк» под названием Maag, в котором будут продавать мужскую, женскую и детскую одежду.

По словам гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, Daher Group предстоит столкнуться с усложнением проведения международных трансакций, ростом расходов на логистику, снижением покупательной способности, а также с конкуренцией с параллельным импортом и усилением позиций локальных брендов.

5 марта компания Inditex объявила о приостановке работы всех магазинов и онлайн-платформ в России.

Как передавало ИА REGNUM, IKEA и Inditex хотят вернуться в Россию. Испанский агломерат брендов повседневной одежды Inditex собирается сменить прописку для того, чтобы остаться на российском рынке.

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