19 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Агломерат массмаркет-брендов Inditex пытается удержать доходы от российского рынка путем регистрации отделения в «дружественных» властям РФ странах. Но готовы ли россияне принять испанские бренды обратно?

Иван Коновалов, , 15:00 — REGNUM Испанский агломерат брендов повседневной одежды Inditex собирается сменить прописку для того, чтобы остаться на российском рынке. Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на внутренние источники. Как уточняет агенство, для того чтобы fashion-группа смогла возобновить работу на территории РФ, рассматривается возможность передачи российских активов компании «партнерам» из стран Юго-Восточной Азии и Персидского залива.

Павел Андреевич Федотов. Жена-модница. 1849

Сообщается, что информация о переформатировании своего присутствия на отечественном рынке стала известна благодаря определению Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября: fashion-группа Inditex, в состав которой входят такие магазины, как Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti, уже начала изменять корпоративную структуру дочерней компании в России — АО «Зара СНГ».

Компания уже приступила к закрытию нерентабельных помещений по стране, однако большинство арендодателей не стремятся к завершению сотрудничества с испанцами. Владелец местного торгового центра «Космопорт» обратился с иском к «Зара СНГ». По данным «Коммерсантъ», из материалов, поступивших в самарский суд, следует, что Inditex собирается передать российскую структуру третьей компании, зарегистрированной в «дружественной» к РФ стране. Российские активы Inditex могут перейти партнеру группы из ОАЭ.

Напомним, что ранее этим сценарием воспользовалась польская компания LPP, в распоряжении которой находятся популярные среди россиян магазины повседневной одежды Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay. В июле этого года эти магазины были переданы компании, зарегистрированной в ОАЭ. После чего магазины возобновили работу в РФ под другими вывесками. Inditex объявила о временной паузе в работе своих магазинов в России 5 марта. Доля российского рынка группы составляет около 8,5% от всей прибыли испанской компании.

Как информирует источник, российский рынок полностью покинут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, остальные бренды ретейлера откроются под другими названиями не раньше весны 2023 года. Также «Коммерсантъ» уточняет, что компания не исключает возможности возобновить работу в РФ после завершения специальной военной операции на тер. б. УССР.

«Надо принудить их назвать «новые бренды» по следующему типу: «Россия щедрая душа», «Россия лучше всех», «Все для России», — шуточно высказалась в Telegram пользователь @Maria K.

«Они все равно на Lamoda продаются», — спокойно отреагировала @Юлия Пестрикова.

«Поганой метлой этих чучел отсюда не выгонишь», — возмущается @А.

Магазин ZARA Daniel Lobo

«А зачем? Ужасные шмотки по высоким ценам. Мало того, что проплаченные и прикормленные байеры закупали самый отстой из коллекций, который никто не брал. Так что лучше искать других производителей, выходить на другие рынки. А эти потом пусть скулят у двери и кусают локти. Российский рынок надо заслужить, это привилегия!» — уверена @Тихая Сапа.

«И зачем они нам сдались. Принципиально к таким бегунам не пойду», — пишет @Katerina.

«Ушли, так ушли. Имейте мужество свалить с концами, чтобы духу вашего тут не было», — призывает @FoBoss.

«Пусть лучше нашим дизайнерам дорогу дадут», — пишет @Maria Soma.

«Белорусским дизайнерам и брендам нужно помогать закрепиться, а не эти подачки ждать», — поддерживает @Людмила Викторовна.

«Барахло по завышенным ценам. Я там ничего покупать не планирую и всем советую их бойкотировать», — пишет @Мария.

«А где шмотки тогда покупать?» — вопрошает @Елена Елена.

«Есть куча альтернатив, рекламировать и перечислять не собираюсь, в том числе и российских брендов полно. Качество лучше. Есть российские дизайнеры, их полно в интернете и соцсетях, есть точки в ТЦ и шоурумах, качество намного выше», — рассудительно отвечает @Marisha Ketsele.