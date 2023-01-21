Москва, 21 января, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Вооруженные силы России сбили в воздухе истребитель киевских боевиков Су-24. Об этом 21 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

Цитата из видео. Министерство обороны России Боевая работа экипажей Су-35 в зоне СВО

По ее информации, истребительная авиация Воздушно-космических сил России около населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики сбила самолёт Су-24 Военно-воздушных сил Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что киевские боевики вновь обстреляли Кировский район Донецка.

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