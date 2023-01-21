Донецк, 21 января, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Киевские боевики вновь обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 21 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:20 (совпадает с мск) — населенный пункт Карловка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Согласно данным представительства, это уже пятый обстрел Кировского района Донецка за день.

Ранее боевики ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината в Тёткино Курской области. Пострадавших и существенных повреждений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, российские следователи зафиксируют и расследуют факты очередных преступных действий украинских войск в ДНР, в том числе обстрел, в результате которого была ранена военный корреспондент Анастасия Елсукова.