Москва, 21 января, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов на заседании штаба по транспортно-логистическим коридорам поручил уделить особое внимание контролю повышения пропускной способности погранпереходов. Об этом 21 января сообщает пресс-служба правительства России в своем телеграм-канале.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

По ее информации, на совещании Белоусов поставил задачи обеспечить исполнение в срок всех запланированных на текущий год мероприятий, постоянно следить за текущей обстановкой по развитию международных транспортных коридоров и выделять проблемные вопросы.

Уточняется, что Белорусов поручил обратить особое внимание контролю повышения пропускной способности погранпереходов.

Отмечается, что в ходе заседания заместитель министра транспорта Валентин Иванов сообщил, что, согласно прогнозам министерства, по коридору «Север — Юг» грузопоток в текущем году по сравнению с прошлым годом должен увеличиться на 79% и составить 11,3 млн тонн, по Азово-Черноморскому направлению прогнозируется увеличение грузопотока на 21% (41,1 млн тонн), а по Восточному направлению — на 8% (24,8 млн тонн).

Как передавало ИА REGNUM, наземный пограничный переход между Россией и Китайской Народной Республикой у города Хуньчунь провинции Цзилинь возобновил работу в «доковидном режиме».

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