Москва, 29 декабря, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Отношение к мигрантам в Литве и Латвии наглядно показывает человеконенавистническую сущность этих государств. Об этом 29 декабря заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление международной организации «Врачи без границ» о бесчеловечном обращении властей этих двух стран с мигрантами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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Дипломат призналась, что не удивлена такому положению вещей.

«Чего же ещё ожидать от государств, в которых к власти пришли в том числе потомки и последователи нацистских преступников», ― отметила Захарова.

По её словам, «трагическая ситуация с мигрантами без всякого сомнения является ярким свидетельством ксенофобской сущности прибалтийских режимов, грубо попирающих правочеловеческие стандарты, о которых так любит разглагольствовать Брюссель».

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«Расовая нетерпимость, человеконенавистничество, дискриминация, пренебрежение к достоинству национальных меньшинств в Прибалтике […] получили своё логическое развитие в издевательствах над беззащитными мигрантами, приехавшими искать лучшей доли в «добрую» и «демократическую» Европу», ― добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, на днях международная организация «Врачи без границ» опубликовала заявление, в котором указала, что власти Латвии и Литвы продолжают линию по «выдавливанию» в Белоруссию мигрантов, пытающихся найти убежище в Евросоюзе, назвав такую позицию «категорически неприемлемой» и «враждебной». Отмечалось, что, несмотря на зимние холода, люди вынуждены неделями находиться без крыши над головой и достаточных запасов продуктов питания.

«За последний год бесчеловечные действия латвийских и литовских пограничников привели к десяткам обморожений и смертей», ― говорится в заявлении организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее музыкант и композитор, гражданин Латвии Михаил Каспер, сбежавший из страны в Россию, назвал существующую в Латвии власть «фашистской».