Москва, 21 января, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Власти Германии отказались предоставлять киевскому режиму танки Leopard 2 из-за «чувства исторической вины» перед Россией. Об этом 21 января заявил бывший заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе.

Philipp Schulze/ dpa/picture-alliance/TASS Танк Leopard 2

«Видимо, у немцев все-таки осталось чувство исторической вины перед нашим народом — когда немецкие танки убивали русских людей», — сказал он в интервью «Известиям».

По его мнению, совесть у немцев не исчезла. Важную роль также сыграл немецкий парламент, который выступил против поставок, считает дипломат.

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Орджоникидзе отметил, что власти ФРГ могут не учитывать мнение парламента, однако, в таком случае, это пойдет против мнения избранных народом депутатов. Он также добавил, что жители страны выступают против отправки танков на Украину.

«Правда, не думаю, что поляки нарушат натовскую дисциплину, если только на это не будет согласия американцев», — резюмировал экс-замглавы МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, страны — члены НАТО расходятся во мнении по поводу поставок танков киевскому режиму, что говорит о наметившемся расколе в альянсе.

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