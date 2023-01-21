Вашингтон, 21 января, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Страны — члены НАТО расходятся во мнении по поводу поставок танков киевскому режиму, что говорит о наметившемся расколе в альянсе. Об этом 21 января пишет The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По мнению авторов статьи, объёмы поставок вооружений Киеву со стороны западных стран свидетельствуют о том, что НАТО сохраняет единство.

«Тем временем становятся слишком заметны небольшие, но существенные трещины», — говорится в материале.

Отмечается, что мнения участников НАТО разнятся по вопросам стратегии альянса на ближайший год и поддержки киевского режима в ближайшие месяцы.

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