Донецк, 20 января, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Украинский нацизм бумерангом возвращается в страны Запада. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Таким образом он прокомментировал информацию, что в Венгрии возмутились притеснениями соотечественников в Закарпатье.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Западные страны не вполне осознают, что украинский нацизм, который они поощряют против России и всего русского, бумерангом вернётся и к ним. Собственно, уже возвращается», — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

По его словам, венгры — не единственный пример.

«Уверен, и румыны молчать не будут. Поляки уже не молчат», — добавил он.

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Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что притеснение венгерского меньшинства властями Украины в Закарпатье неприемлемо.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник городского управления ЖКХ города Дубно Илья Онисько заявил, что украинское министерство культуры запретило демонтировать советский танк «Иосиф Сталин», установленный при въезде в город.

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